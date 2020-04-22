Памятная акция «Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн» стартовала в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Все желающие могут разместить портрет родственника-фронтовика в специальном альбоме в социальной сети «ВКонтакте» сопроводив хештегом.

«В Ленинградской области стартовала акция «Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн. Все, кто хочет отдать дань уважения героям Великой Отечественной, уже сейчас имеют возможность разместить портрет и краткую биографию фронтовика в специальном альбоме в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #ПортретыПобеды», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что проведение «Бессмертного полка» в дистанционном формате из-за угрозы распространения коронавируса было инициировано региональным центром патриотических добровольческих учебных и досуговых программ «Молодежный».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах.