Шестьдесят сотрудников Люберецкой областной больницы в Подмосковье заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Отмечается, что в настоящее время все инфицированные находятся под наблюдением врачей.

«По имеющейся информации, из 2900 сотрудников (Люберецкой областной — Прим.ред.) больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением», — сообщили в ведомстве.

В региональном Минздраве добавили, что работники медучреждения в регулярном порядке сдают тесты на COVID-19. Корпус Люберецкой областной больницы закрыт для проведения полной дезинфекции. Все работники стационара обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус стал причиной смерти врача в больнице в Коммунарке.

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