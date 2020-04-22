Коронавирус стал причиной смерти врача из госпиталя ветеранов войн № 3 в больнице в Коммунарке, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Отмечается, что медик скончался 20 апреля. Помимо COVID-19 у погибшего было диагностировано развитие тяжелой двусторонней пневмонии.

«У врача госпиталя для ветеранов войн № 3 действительно была выявлена коронавирусная инфекция. Он незамедлительно был переведен на лечение в больницу в Коммунарке. К сожалению, 20 апреля он скончался. <…>Департамент здравоохранения выражает родным и близким врача, а также его коллегам глубокие соболезнования», — говорится в сообщении ведомства.

В полностью перепрофилированном на работу с больными коронавирусом пациентами госпитале введен строгий санитарно-эпидемиологический режим. Медицинский персонал в обязательном порядке применяет средства индивидуальной защиты.

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