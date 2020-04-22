Указ об отстранении руководителя Александра Сорочкина от должности Главного военного следственного управления размещен на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин освободил от должности зампреда СК — руководителя ГВСУ

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета РФ, руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Соответствующий указ главы РФ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится распоряжении.

Александр Сорочкин родился в 1958 году в Старом Осколе. Служил в пограничных войсках. Является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом России. До прихода в Следственный комитет был заместителем начальника следственного управления ФСБ РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаци Александра Жарова.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
77.04
0.78 83.68
1.06
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака

Последние новости

23:56
«Меня задолбало!» — Лолита пришла в недоумение от чудачеств коллег и журналистов
23:39
Путин обсудил ситуацию с СОVID-19 с главами Свердловской и Воронежской областей
23:26
«Все у меня отлично на личном»: Билан рассказал, что уже два года состоит в отношениях
23:18
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
23:14
Как в условиях самоизоляции в России отметили день рождения Ленина
23:02
Владимир Путин освободил от должности зампреда СК — руководителя ГВСУ

Сейчас читают

Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок