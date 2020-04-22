Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета РФ, руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Соответствующий указ главы РФ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится распоряжении.

Александр Сорочкин родился в 1958 году в Старом Осколе. Служил в пограничных войсках. Является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом России. До прихода в Следственный комитет был заместителем начальника следственного управления ФСБ РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаци Александра Жарова.