Владимир Путин освободил от должности зампреда СК — руководителя ГВСУ
Указ об отстранении руководителя Александра Сорочкина от должности Главного военного следственного управления размещен на официальном портале правовой информации.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы заместителя главы Следственного комитета РФ, руководителя Главного военного следственного управления Александра Сорочкина. Соответствующий указ главы РФ размещен на официальном портале правовой информации.
«Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы», — говорится распоряжении.
Александр Сорочкин родился в 1958 году в Старом Осколе. Служил в пограничных войсках. Является кандидатом юридических наук и заслуженным юристом России. До прихода в Следственный комитет был заместителем начальника следственного управления ФСБ РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаци Александра Жарова.
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