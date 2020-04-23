Неадекватный петербуржец при задержании выместил злость на авто полиции

Неадекватный мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании в Санкт-Петербурге. Выместить злобу на правоохранителей нарушитель решил весьма нетрадиционным способом — он попросту начал пинать автомобиль полицейских ногами.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы сняли действия задержанного на видео. На кадрах видно, что двое сотрудников полиции ведут мужчину к своей машине. В какой-то момент задержанный начинает вырываться из рук правоохранителей, оскорбляет их и наносит несколько ударов ногами по их авто.

По некоторым данным, неадекватный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в итоге полицейским все же удалось посадить его в автомобиль. Причина задержания нарушителя неизвестна.

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