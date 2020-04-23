У девочки смертельное заболевание — лимфома Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата. Единственный шанс на спасение — иммунотерапия.

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День Добрых Дел

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и цифрами указать сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для 17-летней Кати Овсянниковой. Она борется со смертельным заболеванием — лимфомой Ходжкина. Все возможные методы лечения не дали положительного результата. Болезнь оказалась коварнее. И теперь у Кати есть только один шанс на спасение — иммунотерапия — революционный препарат, способный помочь даже безнадежным пациентам. Уже после первой процедуры девочке стало намного легче.

Но для полной победы над недугом ей требуется целый курс — это десять флаконов стоимостью 735 тысяч рублей. О том как можно помочь узнал корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Дани Славянского.

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