Сотрудники МЧС провели дезинфекцию Ладожского вокзала
Спасатели обрабатывают спецраствором все: пол, стены, киоски, поручни, кресла в залах ожидания, кассы. Особое внимание — тем поверхностям, которых касаются люди.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко
В Петербурге тщательно дезинфицируют Ладожский вокзал. Само здание и перроны обрабатывают специальным раствором, безопасным для людей, но губительным для главного врага человека — коронавируса. Подобная химзачистка сейчас ведется во многих городах России. Стерильную чистоту наводят не только на ж/д, но и автовокзалах, и крупных предприятиях. Дезинфекция, как правило, проводится в ночное время. Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Марины Кравцовой.
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