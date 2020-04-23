Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. Она также отметила, что число тяжких преступлений снизилось.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, МВД России

Во время пандемии коронавируса в России не зафиксировано всплеска преступлений. Наоборот, по отдельным категориям отмечается снижение их количества. Об этом сообщает начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Мы не наблюдаем всплеска преступности. Наоборот, по отдельным преступлениям, количество их снижается, особенно тяжкие преступления, такие как убийства, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью», — сказала она.

Валентина Казакова добавила, что количество общественно опасных деяний, совершенных иностранными гражданами, «находится на уровне прошлого года».

13 апреля эксперты высказали опасение, что сложная экономическая ситуация и многочисленность трудовых мигрантов из стран Средней Азии может привести к появлению мощных этнических организованных преступных группировок.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество уличных преступлений резко сократилось в России в первом квартале 2020 года. При этом почти в два раза выросло количество киберпреступлений — на 84%.

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