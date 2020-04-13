Из трудовых мигрантов в криминальные таланты, или еще одна опасность пандемии

Карантин все чаще толкает мигрантов в криминальный бизнес. К этому приводит потеря источников дохода и шаткий статус выходцев из ближнего зарубежья в стране. В текущей ситуации и возможных последствиях разбирались «Известия».

Опасная тенденция по смене легального рода деятельности на криминальный прослеживается по полицейским сводкам. Согласно криминальной хроники, все чаще жители Средней Азии уходят в так называемые «кладмены» (участники сети наркоторговли, делающие «закладки» запрещенных веществ — Прим.ред.).

«Да, есть такая тенденция. Если раньше привлекались россияне, в том числе несовершеннолетние, граждане Украины и Белоруссии, то сегодня на службу к дилерам вербуются и выходцы из Средней Азии. Обычно жители этих республик имели отношение к сбыту героина, но сегодня они попадаются и с синтетикой», — рассказывает источник издания в правоохранительных органах.

При этом отмечается, что наркоторговля — это лишь одна из составляющих теневого бизнеса. Эксперты высказывают опасения, что сложная экономическая ситуация и многочисленность трудовых мигрантов из стран Средней Азии может привести к появлению мощных этнических организованных преступных группировок.

По оценке экс-заместителя директора ФМС России, эксперта в области миграции Вячеслава Поставнина, в настоящее время в России находится около семи миллионов иностранцев. Из них примерно 1,8 миллиона получили вид на жительство, чуть больше пяти миллионов иностранцев прибыли в РФ для осуществления трудовой деятельности.

«Кто из трудовых мигрантов находится здесь легально, а кто нет — вопрос сложный. Система легализации мигрантов в России очень сложная и несовершенная. Я считаю, что у нас на сегодняшний день нет надежной информационной системы по учету иностранных граждан — ведь всех можно посчитать либо прямым способом, либо косвенно», — рассказывает эксперт.

По словам Приставнина, иностранцы показывают отличную способность к самоорганизации.

«Люди сталкиваются на чужбине с целым рядом трудностей: нужно раздобыть патент, найти работу. Они помогают друг другу на первоначальном этапе, когда новичкам не хватает денег. Все это приводит к тому, что складывается организованная система. Такая структура может в нужный момент мобилизовать людей», — считает специалист.

Приставнин уверен, что такая способность к самоорганизации — опасна, особенно в форс-мажорных обстоятельствах, к которым можно отнести и затяжной карантин. При этом, по мнению собеседника издания, власть пока контролирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин предложил реформировать миграционные режимы.