Для ликвидации возгорания в Шушарах привлечено 20 единиц техники и 80 человек личного состава.

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Фото, видео: МЧС, 5-tv.ru

Пожарные Петербурга борются с возгоранием на площади 450 квадратных метров в Шушарах — на юге Санкт-Петербурга. Как уточняет МЧС, полыхает металлический ангар размером 15 на 30 метров на улице Школьной. Пожару присвоен второй ранг сложности. Это значит, что для его устранения требуются дополнительные силы — не меньше шести отделений. По предварительным данным, горит склад с краской.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в половине пятого утра. Поначалу спасатели сообщали об угрозе распространения огня. Локализовать возгорание удалось лишь через два часа, но тушение продолжается. К ликвидации привлечено 20 единиц техники и 80 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее 5-tv.ru писал, что пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подошли к границе с Белоруссией.

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