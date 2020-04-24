Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи
В Министерстве культуры собираются не сокращать финансирование музеев. И убытки постараются компенсировать. Музеи признаны отраслью — особенно пострадавшей от коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru
В Министерстве культуры решили поддержать российские музеи. В Эрмитаже, например, утверждают, что уже лишились половины годового бюджета. Пустуют не только залы, но и реставрационные мастерские. Если государственным музеям есть на кого надеяться, частные спасают себя сами. Придумывают виртуальные экскурсии или продают билеты в будущее. Как искусство выживает в изоляции — выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Ян Воскресенский. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что стоившие сотни тысяч картинные рамы в Русском музее оценили в один рубль. Состояние крупнейшего в России собрания картинных рам тут же обеспокоило профессионалов. Действительно ли им грозит опасность?
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