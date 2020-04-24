Последняя информация от оперативного штаба по коронавирусу. 37 человек скончались за минувшие сутки в Москве. Самому молодому было 37. Таким образом жертв COVID-19 в столице уже больше 300. Еще три пациента умерли от осложнений вызванных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего к этому часу в России зарегистрировано почти 63 тысячи случаев заражения. Около пяти тысяч человек выздоровели.

Тем временем Ненецкий автономный округ теперь считается единственным регионом страны, где нет ни одного больного коронавирусом. В больнице с этим диагнозом наблюдался всего один пациент и его уже выписали. На втором месте, в списке относительно благополучных с точки зрения пандемии мест — республика Алтай. На сегодняшний день там выявлено всего девять заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о карантине и самоизоляции. Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19.

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