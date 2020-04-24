Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы для выезда за рубеж
В правительстве Чехии приняли решение снять запрет на свободное передвижение граждан в стране из-за пандемии коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
«Женская революция»: Психолог объяснил, почему Самойлова, Анохина и Муцениеце сбежали от мужей
«Это так грустно!» — Топалов признался, что не может найти с сыном общий язык
Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Власти Чехии постепенно начали отменять ограничения, связанные распространением в стране коронавируса. Сообщается, что отмена карантина будет поэтапной. Сегодня местным жителям уже разрешено гулять по улицам. Более того, им можно покидать пределы страны.
Ранее граждане могли выходить из дома только на работу, в аптеки и магазины. Как сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, ослабление карантина стало возможным благодаря хорошей эпидемиологической ситуации в стране. Режим ЧП в Чехии ввели в начале марта. Жители республики не могли выехать за рубеж, а иностранцы — попасть в страну.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роттердам подтвердил готовность провести «Евровидение-2021». Сообщается, что в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году: с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 24 апр
- В Великобритании начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
- 24 апр
- На американском авианосце число заразившихся коронавирусом возросло до 840
- 24 апр
- «Даже жить не хотел»: Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19
- 24 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 24 апреля
- 24 апр
- Минкульт пообещал финансово подержать российские музеи
- 24 апр
- Трамп заявил, что солнечный свет убивает коронавирус за минуту
- 24 апр
- Рекрутер раскрыла хитрости для успешного трудоустройства после пандемии
- 24 апр
- В Москве за минувшие сутки скончались 37 человек
- 24 апр
- Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19
- 24 апр
- В Ленинградской области введут ограничения для дачников
Читайте также
61%
-1.91 81.15
-2.53
Нашли ошибку?