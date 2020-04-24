Чехия первой из стран Евросоюза открыла границы для выезда за рубеж

Власти Чехии постепенно начали отменять ограничения, связанные распространением в стране коронавируса. Сообщается, что отмена карантина будет поэтапной. Сегодня местным жителям уже разрешено гулять по улицам. Более того, им можно покидать пределы страны.

Ранее граждане могли выходить из дома только на работу, в аптеки и магазины. Как сообщил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, ослабление карантина стало возможным благодаря хорошей эпидемиологической ситуации в стране. Режим ЧП в Чехии ввели в начале марта. Жители республики не могли выехать за рубеж, а иностранцы — попасть в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Роттердам подтвердил готовность провести «Евровидение-2021». Сообщается, что в 2021 году конкурс должен пройти в те же даты, в которые должен был состояться в 2020 году: с 12 по 16 мая на концертной площадке Ahoy.

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