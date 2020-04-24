«Даже жить не хотел»: Пригожин рассказал, как переболел вирусом страшнее COVID-19

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как перенес в тяжелой форме свиной грипп H1N1. Пережитым опытом он поделился с изданием «Собеседник».

«Во время гастрольного тура Валерии в 2009 году у меня вдруг до 39 (градусов по Цельсию — Прим. ред.) поднялась температура <…> В Екатеринбурге мне стало плохо. Бригада скорой помощи привезла меня в областную больницу, где, спасибо докторам, меня практически спасли от смерти», — сообщил Пригожин.

Несмотря на тяжелое состояние, он не стал прекращать работу. Продюсер просто не мог это сделать, так как организация всего тура была завязана на нем.

«Из города в город меня перевозили в специальной машине. Я лежал почти во всех встречающихся по дороге больницах, в то время Валерия ночевала в отеле. Помню Пермь, Ижевск, Нижний Новгород, где узнали о смерти отца Валерии Юрия Ивановича. Мы прервали тур и срочно выехали в Москву. Так, с капельницей, я и поехал заниматься похоронами», — вспоминает Иосиф.

Он уточнил, что проболел больше месяца. Удивительно, что жена не заразилась, хотя все время находилась рядом с ним. Пригожин признался, что свиной грипп протекает в очень тяжелой форме. Возможно, он даже страшнее коронавируса.

«Я даже жить не хотел, хоть понимал, какая большая на мне ответственность. Невозможно было терпеть: ты задыхаешься и ничего не можешь сделать <…> Мне кажется, свиной грипп пострашнее сегодняшнего вируса. Тоже умирали люди, но границы не закрывали», — отметил он, все равно призвав не выходить из дома без надобности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Иосиф Пригожин и Валерия почти не встречаются в самоизоляции.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112