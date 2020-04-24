Отрыв в Сети: легендарная рок-группа «Алиса» сыграет онлайн-концерт

Такого никогда не было за всю 37-летнюю историю группы. Группа «Алиса» и в телешоу-то никогда не выступала.

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Фото, видео: Instagram @alisa__group, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

А для всех поклонников русского рока, легендарная группа «Алиса» готовит грандиозный сюрприз. Музыканты впервые в своей истории сыграют онлайн-концерт.

Патриархи русского рока пойдут на уникальный эксперимент. Они сыграют перед пустым залом. Такого не было ни разу за всю 37-летнюю историю группы. Константин Кинчев признается: «Алиса» и в телешоу-то никогда не выступала.

Их стихия — это жар софитов, громоподобный грохот гитар, дым от фаеров и рев толпы многотысячного стадиона. Концерты группы — это всегда круговорот чистой концентрированной энергии: со сцены в зал, а потом — обратно.

«Я волнуюсь, честно говоря. Вот. Мы репетировали и видимо на репетициях у меня ощущения комфортное. Мы не выступаем в программах. Я говорю — немножко не наш формат, да», — рассказывает Кинчев.

Это будет не просто выступление, а полноценное интерактивное шоу: все пройдет в прямом эфире на платформе Wink, и во время трансляции можно и нужно будет задавать музыкантам вопросы. Максимальный уровень откровенности — гарантирован.

Что сыграют музыканты расскажет Максим Прихода.

 

https://wink.rt.ru/

 

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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