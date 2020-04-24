Вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью

В любом случае круглый год необходимо поддерживать иммунитет, напоминают эксперты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Wilf

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Эпидемия коронавируса

Распространение коронавируса на территории России может прекратиться к лету, однако заражение может возобновиться осенью, когда люди чаще болеют ОРВИ. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альштейн.

«Похоже, он пришел к нам надолго. Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится», — приводит слова доктора медицинских наук KP.RU.

По словам профессора, для победы над COVID-19 необходима вакцина.

«Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный», — считает он.

Другой эксперт в области иммунологии Владимир Болибок обратил внимание на бессимптомность заболевания коронавирусом, «потому что никаких абсолютно признаков нет».

«То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось», — пояснил он.

При этом к COVID-19, как и любому другому вирусу, у человека может существовать иммунитет изначально.

«В нашем организме есть система — неспецифический иммунитет, она защищает нас от всех подряд инородных вторжений. И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией», — сказал Болибок.

В любом случае, эксперт советует обращать внимание на то, сколько раз в год организм заболевает ОРВИ и в чем конкретно она проявляется, но в любом случае укреплять свой иммунитет.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение инфекциониста, который рассказал о странностях коронавируса.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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