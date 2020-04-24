Вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью

Распространение коронавируса на территории России может прекратиться к лету, однако заражение может возобновиться осенью, когда люди чаще болеют ОРВИ. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альштейн.

« Похоже, он пришел к нам надолго. Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится », — приводит слова доктора медицинских наук KP.RU.

По словам профессора, для победы над COVID-19 необходима вакцина.

« Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный », — считает он.

Другой эксперт в области иммунологии Владимир Болибок обратил внимание на бессимптомность заболевания коронавирусом, «потому что никаких абсолютно признаков нет».

« То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось », — пояснил он.

При этом к COVID-19, как и любому другому вирусу, у человека может существовать иммунитет изначально.

« В нашем организме есть система — неспецифический иммунитет, она защищает нас от всех подряд инородных вторжений. И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией », — сказал Болибок.

В любом случае, эксперт советует обращать внимание на то, сколько раз в год организм заболевает ОРВИ и в чем конкретно она проявляется, но в любом случае укреплять свой иммунитет.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение инфекциониста, который рассказал о странностях коронавируса.

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