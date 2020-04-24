Вирусолог дал прогноз о вероятности возвращения коронавируса осенью
В любом случае круглый год необходимо поддерживать иммунитет, напоминают эксперты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Wilf
Распространение коронавируса на территории России может прекратиться к лету, однако заражение может возобновиться осенью, когда люди чаще болеют ОРВИ. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альштейн.
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По словам профессора, для победы над COVID-19 необходима вакцина.
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Другой эксперт в области иммунологии Владимир Болибок обратил внимание на бессимптомность заболевания коронавирусом, «потому что никаких абсолютно признаков нет».
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При этом к COVID-19, как и любому другому вирусу, у человека может существовать иммунитет изначально.
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В любом случае, эксперт советует обращать внимание на то, сколько раз в год организм заболевает ОРВИ и в чем конкретно она проявляется, но в любом случае укреплять свой иммунитет.
Ранее 5-tv.ru приводил мнение инфекциониста, который рассказал о странностях коронавируса.
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