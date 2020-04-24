Сразу не задалось: Саакашвили пришел в Раду и опростоволосился с флагом Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в очередной раз попал впросак, явившись на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде «Слуга народа» с неправильно прикрепленным значком украинского флага на лацкане своего пиджака.

Twitter @SergUA63

Государственный символ Незалежной состоит из двух цветов — вверху синий, внизу желтый. Саакашвили, у которого все же есть какой-никакой политический опыт, должен знать, что в международной практике протокола такие «ошибки» неприемлемы.

Видимо кто-то все же сделал ему замечание, и после заседания он вышел к журналистам уже с правильно закрепленным значком.

Уроженец Грузии пришел в украинский парламент в надежде заполучить должность вице-премьера по реформам. Такое заманчивое предложение, по его словам, он получил от украинского президента Владимира Зеленского. Однако даже в «Слуге народа» не наблюдается ажиотажа по поводу этой кандидатуры.

После бегства Саакашвили из Грузии в 2013 году, через три года он стал губернатором Одесской области. Но его публичные выпады против Порошенко по обвинению того в коррупции сыграли с ним злую шутку — он был снят со своего поста и лишен украинского гражданства.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах весной 2019 года Саакашвили вернулся на Украину и продолжил заниматься «политикой». В июне 2019 года он попытался зарегистрировать свою партию «Движение новых сил» на выборы в Верховную раду, но ЦИК отказала ему по причине того, что съезд прошел с нарушением устава.