Шесть автомобилей, в том числе такси, столкнулись на Волоколамском шоссе в столице. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром неподалеку от дома № 3 на Волоколамском шоссе. В массовой аварии столкнулись шесть легковых машин. Известно, что четыре транспортных средства принадлежат службе такси. В результате ДТП никто не пострадал.

Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых видны последствия аварии. На месте работает полиция. Движение по трассе уже возобновлено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Мурманске.