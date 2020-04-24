Шесть автомобилей столкнулись в Москве — видео
Инцидент произошел на Волоколамском шоссе на севере столицы.
Фото: www.globallookpress.com /Dmitry Golubovich,
Шесть автомобилей, в том числе такси, столкнулись на Волоколамском шоссе в столице. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел утром неподалеку от дома № 3 на Волоколамском шоссе. В массовой аварии столкнулись шесть легковых машин. Известно, что четыре транспортных средства принадлежат службе такси. В результате ДТП никто не пострадал.
Очевидцы опубликовали в сети кадры, на которых видны последствия аварии. На месте работает полиция. Движение по трассе уже возобновлено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в Мурманске.
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