Вице-премьер отметила, что хотя делать прогнозы — дело неблагодарное, но они необходимы, особенно в ситуации с распространением коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители России устали от ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом, поэтому правительству как никогда важно делать прогнозы развития ситуации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

«Прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений, население устало», — сказала она.

Однако рассматривать возможное развитие ситуации необходимо, чтобы власти могли оценить, когда можно будет снять часть ограничений, добавила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила, что российские регионы через две-три недели догонят Москву и Московскую область по темпам роста заболеваемости коронавирусом, напоминает URA.RU.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в режиме самоизоляции.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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