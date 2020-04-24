Голикова признала усталость россиян от режима самоизоляции
Вице-премьер отметила, что хотя делать прогнозы — дело неблагодарное, но они необходимы, особенно в ситуации с распространением коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government, 5-tv.ru
Жители России устали от ограничительных мер на фоне борьбы с коронавирусом, поэтому правительству как никогда важно делать прогнозы развития ситуации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
«Прогнозы — это не очень хорошее дело в такой ситуации, но они важны, потому что мы уже месяц живем в ситуации ограничений, население устало», — сказала она.
Однако рассматривать возможное развитие ситуации необходимо, чтобы власти могли оценить, когда можно будет снять часть ограничений, добавила вице-премьер.
Ранее Голикова сообщила, что российские регионы через две-три недели догонят Москву и Московскую область по темпам роста заболеваемости коронавирусом, напоминает URA.RU.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в режиме самоизоляции.
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