Певица опровергла слухи о факте развода с Иваном Телегиным.

Пелагея пофилософствовала о перипетиях в личной жизни

Фото: Instagram @pelageya_insta

Заслуженная артистка РФ Полина Смирнова, известная как Пелагея высказалась по поводу разрыва со своим супругом, игроком Континентальной хоккейной лиги, нападающим ЦСКА Иваном Телегиным. Артистка ответила на интересующий ее поклонников вопрос о «прилетевшем ей бумеранге», то есть, «расплате» в виде измен мужа.

В первую очередь Пелагея опровергла информацию СМИ о том, что они с Иваном уже разведены.

«Нет никакого бумеранга, потому что не делала я плохих вещей. Я понимаю, о чем вопрос», — приводит ее слова «Экспресс газета».

Дело в том, что когда они стали встречаться с Иваном, он еще не расстался с матерью своего ребенка, и тогда хейтеры набросились на Пелагею, «предрекая» ей бумеранг.

«У нас все хорошо с его бывшей девушкой», — заверила певица.

Речь, по всей видимости, идет о Евгении Ноур, которая жила в гражданском браке с Телегиным и родила ему сына Марка, предполагает издание.

Пелагея удостоилась звания заслуженной артистки России 11 марта 2020 года.

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