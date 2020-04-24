После вторых родов 15-летней девочки на отца детей завели уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего юноши, который, по предварительным данным, вступил в половую связь с 15-летней девочкой. Как стало известно 5-tv.ru, накануне несовершеннолетняя родила второго ребенка от своего избранника.

По версии следствия, влюбленные проживали в одной квартире в Новошахтинске. Их отношения не были зарегистрированы.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему предъявлено обвинение по первой части 134-йстатьи УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новгородского полицейского обвинили в совращении школьницы из Новосибирска.