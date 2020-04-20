Авиационный инцидент произошел днем 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.

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Фото, видео: ТАСС/Марина Лысцева, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Пресс-служба Шестого флота ВМС США опубликовала видео перехвата самолета-разведчика P-8A Poseidon истребителем ВКС РФ Су-35 в небе над Средиземным морем 19 апреля.

Американские военные за прошедшие четыре дня опубликовали уже второе сообщение об «опасном» сближении самолетов в указанном регионе. Командование ВМС США отметило, что российский пилот якобы создал угрозу для экипажа P-8A Poseidon, приблизившись к борту на расстояние менее восьми метров.

В свою очередь, в Минобороны РФ прокомментировали инцидент, подчеркнув, что истребитель Су-35 ВКС РФ осуществил перехват американского самолета-разведчика, который держал курс в направлении российских объектов в Сирии.

Пилот Су-35 после выполнения сближения произвел идентификацию бортового номера самолета-разведчика и взял воздушное судно на сопровождение. После того, как борт ВМС США изменил курс полета, истребитель ВКС РФ вернулся на аэродром вылета.

В Минобороны подчеркнули, что все полеты авиации ВКС России осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частный самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево.

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