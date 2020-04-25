Родня не навещает 77-летнюю Маргариту Терехову в разгар коронавируса
Актриса оставлена на попечение двух сиделок, и то родные не уверены, что женщины не занесут инфекцию в дом.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
Родные боятся навещать народную артистку Маргариту Терехову в период пандемии коронавируса. Как рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!» невестка знаменитой Миледи певица Татьяна Найник, близкие берегут здоровье 77-летней актрисы, страдающей болезнью Альцгеймера, и поэтому оставляют ее на попечение двух сиделок.
«Очень боимся, а что делать? Ведь ей же нужен уход, и гораздо более тщательный, чем любому человеку. Совершенно 100% времени, я думаю, что сиделки не смогут просидеть два-три месяца. Обязательно в магазин, за лекарствами выходят», — рассказала родственница актрисы.
Уход за народной любимицей обходится ее родным очень дорого, порядка 150 тысяч в месяц. Но тем, как следят за Маргаритой Борисовной женщины, ее близкие довольны.
«Очень ухаживают хорошо. Мы это видим по состоянию. Бывало, приезжаем, а у нее свежая прическа, покрашенные волосы. Очень любит крем для рук. Женщина она всегда женщина», — отметила Татьяна Найник.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Маргариты Тереховой Анна рассказала о личной драме своей знаменитой матери.
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