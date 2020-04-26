Больная планета: как коронавирус объединил во взглядах принца Чарльза и Грету Тунберг?
Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский оценил заявление сына королевы Великобритании о том, что планета Земля — живое существо.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Вылечившийся от коронавируса пожилой принц — сын действующей британской королевы Чарльз, — во время болезни многое понял и выступил с занимательным воззванием о том, какие уроки мы должны извлечь из эпидемии.
«Если мы взглянем на нашу планету как на пациента, мы увидим, что наши действия причиняют ей ущерб — ее иммунной системе. И она как может пытается бороться, чтобы дышать и процветать, и это ей приходится делать из-за давления, которое мы оказываем на ее жизненно важные органы», — сказал принц Чарльз.
Давайте попробуем понять, что хочет сказать Чарльз. Он, вопреки, кстати, всем научным данным, хочет донести до нас магическую теорию о том, что Земля — это живое существо, и оно наказывает нас новым вирусом за то, что мы с ней делаем. Что тут стоит отметить. Вообще-то природа — это не личность. Это скорее закон, согласно которому все формы живой материи стараются — и более того, должны стараться — доминировать. То есть, если бы природа на самом деле была личностью, то она могла бы гордиться нами, человечеством — ведь мы отлично выживаем вместо того, чтобы вымирать, как все остальные виды, из-за изменений климата, бескормицы и эпидемий.
Но природа не может нами гордиться, потому что она не является личностью. Вернее, ее таковой считает конкретный круг людей — а именно язычники. Это язычникам может казаться, что есть какая-то гармония, которую человек зверски нарушает и истребляет своих меньших братьев. А в действительности, во-первых, нет никаких братьев. Эти самые меньшие братья в настоящей природе только и делают, что пожирают друг дружку.
Во-вторых, никакой связи между COVID-19 и нашей индустриальной цивилизацией просто нет, и никто ее не нашел, и найти не может, потому что это обычная мутация обычного белкового агента. Ну и, в-третьих, принц Чарльз, несмотря на свои пожилые годы, занимается тем же, чем и шведская девушка в самом соку Грета. Он пропихивает так называемую «зеленую» энергетику, живущую на миллиарды казенных денег, чтобы ей дали больше этих зеленых денег.
И в этом контексте, кстати, интересно заявление нашей, российской делегации ООН, которая призвала не манипулировать темой изменения климата. Потому что с помощью визга и эмоций привязать, конечно, можно все ко всему. Эпидемию к потеплению. Потепление к тому, что люди едят мясо. Мясо — еще к чему-нибудь. Но исправить визгом и эмоциями нельзя ничего.
Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.
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