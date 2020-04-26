Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы подстегнуть сотрудников экстренных служб.

Масштабные поиски 13-летнего мальчика проходят в Тверской области

Фото: www.globallookpress.com

Масштабные поиски 13-летнего Владислава Ананьева проходят в Калининском районе Тверской области. В них принимают участие следователи, полиция, сотрудники МЧС и волонтеры, сообщается на сайте главка СК РФ по региону.

По данным следствия, 25 апреля подросток уехал на велосипеде из дома в районе деревни Александровка и до сих пор не вернулся. О его местонахождении ничего не известно. Ранее мальчик никогда не сбегал из дома. В день исчезновения мобильного телефона при нем не было.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения мальчика, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий <…> возбуждено уголовное дело», — сообщили в СК.

Уточняется, что дело возбудили по статье «Убийство малолетнего» (пункт «в» части второй статьи 105 УК РФ). Для поисков подростка используется криминалистическая техника, оборудование для фото- и видеофиксации. Правоохранители, спасатели и волонтеры осматривают улицы, проверяют чердаки и подвалы и опрашивают знакомых ребенка.

«Следственные органы СК России обращаются ко всем гражданам, которые обладают данными о пропавшем Ананьеве Владиславе, с просьбой сообщить об этом в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69. Любая информация может оказаться полезной в поисках», — призвали следователи.

Во второй половине дня поступила информация, что мальчик найден и ему теперь предстоит объяснить родителям и правоохранительным органом причины своего исчезновения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний мальчик пропал при загадочных обстоятельствах в Башкирии.

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