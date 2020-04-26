Певица Юлия Паршута сделала признание о том, что подвергалась домашнему насилию. В Instagram девушка опубликовала откровенный рассказ, в котором поведала, как терпела побои от любимого человека в течение трех лет.

«К сожалению, мне тоже есть что помнить. Тогда, в марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на улице Нижняя Сыромятническая я получила удар кулаком в живот, без того „украшенный“ швами операции. Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счету за нашу совместную жизнь», — поделилась Паршута.

Instagram @parshoota

По ее словам, тогда она решилась бежать. И хоть молодой человек отобрал у нее и сумку, и ключи от машины, она не стала больше терпеть и обратилась за помощью к подруге. Но даже тогда певица не нашла в себе сил, чтобы признаться, что случилось, и наврала, что у нее украли сумку. Причиной долгого молчания она назвала неуверенность в себе и запуганность, хотя в своей семье никогда не сталкивалась с насилием.

«Почему? Потому что это был: 3-й год „я-виновата-во-всем“, З-й год „я-никчемная“, 3-й „я-ни-на-что-не-способна“ год. В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать», — заключил певица.

Поклонники по-разному восприняли откровения звезды. Некоторые поддержали ее, были и те, кто утверждал, что артистка сама выбрала такого человека. В комментариях отметились и другие знаменитости, например, Виктория Дайнеко.

«Юля, ты очень сильная, и спасибо что поделилась», — написала певица.

«Насилие над женщинами и детьми — это недопустимо»

«Поддерживаю. Очень важный пост, об этом необходимо говорить», — комментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Юлия Паршута впервые раскрыла подробности расставания с возлюбленным, которого до недавнего время публика считала ее настоящим мужем.