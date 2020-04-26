Снимите это немедленно! Модели джинсов, которые портят фигуру
Какие скрытые опасности в себе таят джинсы популярных фасонов для девушек с неидеальными пропорциями.
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Мода меняется постоянно, а джинсы в ней остаются навсегда. Однако и с этим предметом гардероба все не так просто: важно, чтобы он сидел на обладательнице идеально. Издание Femmie рассказывает, с какими моделями любимой джинсы стоит быть осторожнее, чтобы не испортить вид собственной фигуры.
Скинни
Узкие джинсы должны подчеркивать ноги и бедра. Но если у вас не фигура типа «песочные часы», вам лучше не выбирать этот фасон. Если ноги полноваты, облегающие штаны выделят все неудачные нюансы, если вы слишком худы — просто превратят вас в вешалку.
Мом-джинсы
Эти брюки отличаются высокой посадкой и свободным силуэтом. Это позволяет сделать фигуру визуально вытянутой, а ноги более длинными. Если вы счастливая обладательница пропорций типа «перевернутый треугольник» или «прямоугольник» — это ваш фасон. Но не стоит выбирать такие джинсы, если у вас полные бедра и живот, они только добавят вам объема в ненужных местах.
Джинсы слоучи
Этот крой также называют бананами, так как верх и низ у них узок, а штанины просторны. Они хорошо добавят объем в бедрах тем, кто отличается субтильностью, но, если у вас фигура типа «груша», ваш образ они утяжелят, что ни к чему.
Бойфренды
Джинсы этого фасона идут длинноногим красавицам. У них невысокая посадка, зауженные щиколотки и характерные потертости. Но если у вас небольшой рост и полные ноги, вашу фигуру безнадежно испортят бойфренды. Ноги будут казаться еще короче и толще, даже высокий каблук не прибавит легкости вашему образу.
С низкой посадкой
Заниженная талия очень коварна. Штаны с ней идут только тем, у кого телосложение как у спортсменов. Если пресс и талия подкачали, не стоит надевать такие джинсы, они выделят ваши недостатки очень явно, к тому же, укоротят вам ноги.
Клеш
Широкие штанины к низу идут девушкам с широкими плечами и узкими бедрами, помогая уравновесить силуэт. Но тем, кто обладает фигурой типа «груша», они противопоказаны — низ утяжелит и без того не идеальные объемы. Зато расклешенные от бедра джинсы могут скрыть лишние килограммы.
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