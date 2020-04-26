Снимите это немедленно! Модели джинсов, которые портят фигуру

Какие скрытые опасности в себе таят джинсы популярных фасонов для девушек с неидеальными пропорциями.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, Соцсети

Мода меняется постоянно, а джинсы в ней остаются навсегда. Однако и с этим предметом гардероба все не так просто: важно, чтобы он сидел на обладательнице идеально. Издание Femmie рассказывает, с какими моделями любимой джинсы стоит быть осторожнее, чтобы не испортить вид собственной фигуры.

Скинни

Узкие джинсы должны подчеркивать ноги и бедра. Но если у вас не фигура типа «песочные часы», вам лучше не выбирать этот фасон. Если ноги полноваты, облегающие штаны выделят все неудачные нюансы, если вы слишком худы — просто превратят вас в вешалку.

Соцсети

Мом-джинсы

Эти брюки отличаются высокой посадкой и свободным силуэтом. Это позволяет сделать фигуру визуально вытянутой, а ноги более длинными. Если вы счастливая обладательница пропорций типа «перевернутый треугольник» или «прямоугольник» — это ваш фасон. Но не стоит выбирать такие джинсы, если у вас полные бедра и живот, они только добавят вам объема в ненужных местах.

Соцсети

Джинсы слоучи

Этот крой также называют бананами, так как верх и низ у них узок, а штанины просторны. Они хорошо добавят объем в бедрах тем, кто отличается субтильностью, но, если у вас фигура типа «груша», ваш образ они утяжелят, что ни к чему.

Соцсети

Бойфренды

Джинсы этого фасона идут длинноногим красавицам. У них невысокая посадка, зауженные щиколотки и характерные потертости. Но если у вас небольшой рост и полные ноги, вашу фигуру безнадежно испортят бойфренды. Ноги будут казаться еще короче и толще, даже высокий каблук не прибавит легкости вашему образу.

Соцсети

С низкой посадкой

Заниженная талия очень коварна. Штаны с ней идут только тем, у кого телосложение как у спортсменов. Если пресс и талия подкачали, не стоит надевать такие джинсы, они выделят ваши недостатки очень явно, к тому же, укоротят вам ноги.

Соцсети

Клеш

Широкие штанины к низу идут девушкам с широкими плечами и узкими бедрами, помогая уравновесить силуэт. Но тем, кто обладает фигурой типа «груша», они противопоказаны — низ утяжелит и без того не идеальные объемы. Зато расклешенные от бедра джинсы могут скрыть лишние килограммы.

Соцсети

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать платье. Четыре модели, которые упростят жизнь любой девушке, когда она стоит перед вечным вопросом — что надеть?

Читайте также

+7° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
74.72
-0.41 80.25
-0.90
Астрологи назвали лучшие качества каждого знака зодиака

Последние новости

19:32
Сообщения о панике и вертолетах в небе Пхеньяна опровергли
19:21
Директор Надежды Бабкиной рассказал о ее состоянии
19:10
Порядка 50 сотрудников Мариинской больницы заразились коронавирусом
19:02
Какие отсрочки по ЖКХ и кредитам предусмотрены для россиян из-за коронавируса
18:50
Снимите это немедленно! Модели джинсов, которые портят фигуру
18:38
Экспорт зерна из России приостановят до 1 июля

Сейчас читают

Установлен организатор шумной вечеринки во дворе жилого комплекса в Подмосковье
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок