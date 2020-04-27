Акция памяти «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в формате видеотрансляции. Об особенностях проведения мероприятия в 2020 году рассказали участники онлайн-конференции, посвященной старту интернет-акции «Бессмертный полк-онлайн».

«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — говорится в сообщении пресс-службы движения «Волонтеры Победы».

Чтобы принять участие в акции памяти, необходимо зарегистрироваться в единой базе данных на сайте «Бессмертного полка России». Там автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

В настоящее время организована работы горячей линии, которая призвана информировать граждан о работе платформы «Бессмертный полк-онлайн».

«Исполком организовал горячую линию, номер этой горячей линии — 8-800-20-1945-0. Она буквально начинает уже свою работу, мы можем уже принимать вопросы, связанные с работой горячей линии, связанные с работой платформы „Бессмертный полк-онлайн“, рассказать гражданам о каких-то особенностях технических моментов. Заранее приносим свои извинения за то, что кто-то с первого раза, может быть, не сможет дозвониться, например, если будут какие-то небольшие технические проблемы в первый день запуска и нашей платформы, и горячей линии», — рассказал руководитель исполкома движение Артем Хуторской в ходе сетевой пресс-конференции, посвященной старту интернет-акции.

«Бессмертный полк» — шествие, во время которой граждане идут с фотографиями своих родственников-участников Великой Отечественной войны. Акция памяти проходит в День Победы в России и других странах. Первый раз шествие состоялось в 2007 году в Тюмени. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция «Портреты Победы — Бессмертный полк онлайн» стартовала в Ленобласти.