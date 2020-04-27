Количество зараженных коронавирусом в мире превысило три миллиона человек. Умерли уже более двухсот тысяч. Причем четверть из них — жители США.

А в Европе с этого дня некоторые страны постепенно отменяют ограничения. В Чехии разрешили гражданам выезжать за границу. Открываются кафе и непродуктовые магазины. Восстанавливать торговлю планирует и Хорватия. А в Швейцарии сегодня откроются салоны красоты, автомойки, частные стоматологии.

Правительство Италии приняло решение с мая открыть парки, ресторанам разрешат работать «на вынос», но массовые мероприятия останутся под запретом.

Британцев в эти дни так же призывают оставаться дома. С обращением сегодня у своего офиса на Даунинг стрит выступил премьер Борис Джонсон, который переболел коронавирусом и накануне вернулся к работе. Глава кабмина заявил, что ситуация, хотя и медленно, но меняется в лучшую сторону. И вскоре уже можно будет запустить двигатели британской экономики.

А на Украине аграрии потребовали возобновить работу рынков. Сотни фермеров заблокировали мост через Днепр на въезде в Херсон. В знак протеста участники акции засыпали дорогу огурцами. Сельхозпроизводители заявили, что лишились средств к существованию, им негде продавать овощи и фрукты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Евросоюзу грозит масштабная продовольственная катастрофа.

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