В семье рэпера Джигана двойной праздник. Несмотря на то, что сам музыкант был изгнан из рая, красавица-жена широко отмечает целых два дня рождения — младшей дочери Майи и свой собственный. Видео того, какой сюрприз она устроила малышке, 32-летняя модель поделилась с подписчиками в сторис Instagram.

Вначале мама четырех детей показала, какие роскошные подарки ждут маленькую именинницу в долгожданный день. Вся комната украшена каретами, воздушными шарами, коронами, дизайнерскими сладостями с именем девочки. А в сам день рождения к маленькой Майе пришла с поздравлениями принцесса Жасмин. Правда, малышке и ее звездной маме пришлось немного подождать и громко звать сказочную героиню.

Дочку в праздничный день Самойлова нарядила не хуже принцессы: на ней было воздушное розовое платье. А старшая дочь модели Ариела даже помогла маме испечь именинный пирог в форме сердечка!

Instagram @samoylovaoxana

Под постом с фотографией маленькой виновницы торжества поклонники оставили массу поздравлений и пожеланий.

«Какая она красивая. Пусть будет здоровой и счастливой!»

«С днем рождения доченьку и вас!»

«Ангел!»

«Оксана молодец, с тебя надо брать пример, ты — идеальная мама», — рассыпались в похвалах фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как отлученный от семьи Джиган посвятил песню жене и детям.