«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия

Акция памяти «Бессмертный полк» состоится, несмотря на коронавирус, но в особом формате — это будет первое в истории шествие онлайн. Трансляцию организуют на медиаэкранах крупных российских городов, на сайте «Бессмертного полка», а также в двух крупнейших российских социальных сетях.

Таким образом, «Бессмертный полк» пройдет единым фронтом во всех уголках страны. Как это будет сделано технически, узнал Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана.