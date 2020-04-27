«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Трансляция состоится на медиаэкранах крупных городов РФ, на сайте «Бессмертного полка», а также в двух самых массовых российских социальных сетях.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru
Акция памяти «Бессмертный полк» состоится, несмотря на коронавирус, но в особом формате — это будет первое в истории шествие онлайн. Трансляцию организуют на медиаэкранах крупных российских городов, на сайте «Бессмертного полка», а также в двух крупнейших российских социальных сетях.
Таким образом, «Бессмертный полк» пройдет единым фронтом во всех уголках страны. Как это будет сделано технически, узнал Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана.
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