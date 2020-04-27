«Женечку принесли ко мне»: Рынска растрогала фанатов фото с дочерью в кровати
Журналистка показала, как проводит вечера с малюткой, которой нет еще и двух месяцев.
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Фото, видео: Instagram @bozhenarynska
Журналистка Божена Рынска испытывает первые радости материнства. 45-летняя знаменитость стала мамой не так давно, в начале марта на свет появилась ее дочь Евгения, которую вынашивала суррогатная мать. Теперь она постоянно делится с подписчиками в Instagram фотографиями малютки, вызывая раз за разом восторг у поклонников.
«Женечку принесли ко мне в кровать. И я ее ласкаю. Это наши с ней вечерние часы. Ей очень нравится. Когда я глажу ее, нежничаю. Улыбается моя крошка», — написала Рынска.
В кадре крупным планом личико крошки, которая лежит на груди у матери. Рынска гладит ребенка по головке, а малышка улыбается сквозь сон.
Фанаты не уставали писать похвалы девочке и ее звездной маме.
«Сладкий пупсик. Мама — это все, что ей нужно сейчас»;
«Ангелочек!»
«Как же я рада за вас! Улыбаюсь»;
«Ловите лучики счастья!»
«Пусть она будет очень счастливой», — желали фолловеры Рынске и ее дочке.
Ранее 5-tv.ru писал, что Божена Рынска рассказала о суррогатной матери своей дочки. По ее словам, с женщиной лично она не встречалась, чтобы избежать возможности шантажа в будущем. Однако светская львица очень благодарна ей за здоровую дочь.
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