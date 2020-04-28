Количество заразившихся COVID-19 в России на 27 апреля — 87 147 человек! Число погибших — 794!

Военный эксперт назвал главную уязвимость военных баз США во время пандемии коронавируса

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Игорь Рязов
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Риректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что COVID-19 застал Пентагон врасплох.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Fludra,U.S. Department of Defense, Impact Press Group, Simon Vollmeyer, Reinhard Marscha

Тема:
Эпидемия коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 приведет к серьезному сокращению военной мощи США в ближайшие месяцы. Об этом сообщил директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Уже понятно, что в ближайшие несколько месяцев военная мощь США серьезно резко снизится. Маленький, но опасный враг — COVID-19 — заблокировал работу почти всех американских авианосцев и крупных боевых кораблей, вследствие чего боевая подготовка и ротация войск приостановлены», — цитируют военного эксперта «Известия».

По его словам, в регулярной ротации нуждаются более 700 американских военных баз по всему миру. Перебрасывать тысячи военнослужащих в период пандемии весьма затруднительно. Особенно остро проблема стоит на военных кораблях. Из-за ограниченного пространства и общей вентиляционной системы уберечь моряков от заражения практически невозможно.

«Каждая американская зарубежная база или боевой корабль теперь не достоинство, а головная боль Пентагона. Кроме базового военного медпункта, на базах и кораблях придется разворачивать реанимационные блоки с аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких — Прим. ред.) и оборудованием для проведения тестов на новые вирусы. И то, после официального окончания пандемии», — считает Михайлов.

Он отметил, что пандемия коронавируса нового типа застала Минобороны США врасплох. Это обусловлено тем, что руководство Пентагона начало несерьезно относиться к вопросам химической и биологической защиты войск после окончания Холодной войны.

Немногим ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на ВМС США, что число выявленных случаев COVID-19 на борту эсминца ВМС США USS Kidd выросло до 47 человек. Всего на борту судна находится около 330 моряков. Это вторая вспышка коронавируса нового типа на американских военных кораблях.

Три дня назад 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 подтвердился у 840 матросов и офицеров авианосца Theodore Roosevelt. Капитана корабля сняли с должности за то, что он в марте рассказал о заражении экипажа журналистам.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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