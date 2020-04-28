«Где же мне знакомиться?» — Алексей Воробьев об одиночестве в самоизоляции
Секс-символ отечественного шоу-бизнеса до сих пор ходит в холостяках.
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Фото, видео: Instagram @mr.alexsparrow
Актер и певец Алексей Воробьев в прямом эфире в Instagram у поющей телеведущей Ольги Бузовой признался, что проводит время в самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в одиночестве.
32-летний секс-символ отечественного шоу-бизнеса строит карьеру в США, где снимается в фильмах и записывает новые треки. Алексей Воробьев отмечает, наладить личную жизнь в Лос-Анджелесе ему не удается из-за огромной занятости.
«Мне бы очень хотелось разделить жизнь и самоизоляцию с кем-то, но пока нет такого человека. Мне трудно где-то познакомиться. Я вообще редко из дома выхожу. Все снимаю и монтирую дома. Где же мне знакомиться?» — цитирует Алексея Воробьева Starhit.ru.
Знаменитость признается, что после переезда в чужую страну любой человек подвергается сильнейшему давлению. Музыкант уверен, что рано или поздно сможет покорить Голливуд. В Соединенных Штатах ему пришлось начинать все с нуля.
«Меня в Москве никто не ждет. У меня вся жизнь в Лос-Анджелесе. Конечно, жить здесь сложно психологически. Я же все начинал с нуля: когда ты выходишь на улицу в Москве, тебя все узнают, а тут — нет. Тут ты должен заново все доказывать», — подчеркнул Алексей Воробьев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алексей Воробьев едва не женился.
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