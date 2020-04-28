«Лучшая девушка в мире»: Екатерина Зуева в нежном белье зацепила поклонников

Модель с почти идеальными формами не надела бюстгальтера и напросилась на комплименты.

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Фото, видео: Instagram @zuueva

Российская модель Екатерина Зуева показала самый нежный из своих образов. Девушка выложила в Instagram снимок, где стоит посреди белой комнаты в стиле барокко. На ней дорогое белье кораллового цвета и пудровая кофточка, которой она прикрывает обнаженную грудь.

Привычный для красавицы имидж бескомпромиссной соблазнительницы в этом кадре подается с налетом целомудрия. Полученный коктейль женственности вскружил голову ее многочисленным обожателям. За девять часов фото собрало 25 тысяч «лайков», а комментарии под ним оставили мужчины на разных языках мира.

Instagram @zuueva

Секрет спеха модели кроется и в ее формах. Зуева — обладательница почти идеальных параметров: 85-57-57, отчего ее заметили на конкурсе Miss Maxim 2015. С тех пор она не пропадала с горизонта и собрала двухмиллионную армию подписчиков в микроблоге.

«Великолепно, идеально»;

«Лучшая девушка в мире»;

«Очень милое фото»;

«Безупречная и неотразимая. Как всегда, богиня. Желаю вам захватывающей ночи», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Зуева взбудоражила мужчин фото в нижнем белье.

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