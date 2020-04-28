«Наши отношения изменились»: брат Владимира Кузьмина рассказал, как супруга певца их поссорила

Возобновление отношений Владимира Кузьмина и его бывшей жены Екатерины Трофимовой не поддержал родной брат рок-музыканта Александр. В июне 2018 года пара распалась после 17 лет брака. Через полгода певец вышел в свет с новой пассией Светланой Карпухиной, которая была младше его на 37 лет. Через год Кузьмин бросил девушку и вернулся к экс-супруге. Как оказалось, все это время они поддерживали дружеские отношения и, наконец, поняли, что не могут жить друг без друга. После примирения пара обвенчалась.

В интервью KP.RU Александр Кузьмин рассказал, почему выступил против этого союза.

«Я никогда не ругался с братом. Но, к сожалению, после того, как в его жизнь ворвалась его жена Катя, наши отношения изменились и в результате испортились», — заявил он.

На протяжении многих лет младший брат помогал артистку с продвижением его группы «Динамик». Братья работали бок о бок. Со всеми женщинами рокера от Аллы Пугачевы до Светланы Карпухиной Александр поддерживал хорошие отношения. Со всеми, кроме Екатерины.

«Женщины коварны и могут своей любовью подвести под монастырь любого мужчину. Слава богу, под монастырь Володю никто не подвел, а вот под кришнаитство, кажется, уже он попал. И все это из-за Кати. Наверное, в этом одна из главных причин, почему Катя меня невзлюбила. Ведь я пытался донести до брата, что все эти веры могут управлять человеком не в нужную ему сторону, несмотря на то, что каждая вера несет свою правду, добро и ценности. Никто меня не слышит и расценивает мои добрые намерения с отрицательной стороны», — уверяет Кузьмин-младший.

Вторая причина, по которой его невзлюбила Екатерина в том, что Александр может «выдать ее тайны». О чем именно идет речь, он не уточнил.

«Видя некоторые неправильные движения со стороны приближенных к брату лиц, я всегда старался до него донести правду, на которую он, возможно, закрывал глаза», — сказал Александр.

Младший брат известного певца живет и работает в США, создает собственные песни. Пишет их как для себя, так и для других артистов, в том числе для Владимира Кузьмина.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Владимира Кузьмина упомянул о романе певца и Аллы Пугачевой.