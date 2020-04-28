Период нерабочих в России продлен до 11 мая включительно
Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Период нерабочих в России продлен до 11 мая включительно. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами. На этот период сотрудникам будет сохранена оплата труда.
«6,7,8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты», — подчеркнул президент РФ.
Читайте также
+8° 753 мм рт. ст.
34%
34%
74.57
0.07 80.77
0.01
0.07 80.77
0.01
Нашли ошибку?