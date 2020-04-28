Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами.

Период нерабочих в России продлен до 11 мая включительно

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Период нерабочих в России продлен до 11 мая включительно. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами. На этот период сотрудникам будет сохранена оплата труда.

«6,7,8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты», — подчеркнул президент РФ.

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