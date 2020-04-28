Период нерабочих в России продлен до 11 мая включительно. Об этом заявил Владимир Путин в своем обращении перед совещанием с губернаторами. На этот период сотрудникам будет сохранена оплата труда.

«6,7,8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты», — подчеркнул президент РФ.