Музыканты сами предложили сотрудничество мэтру итальянского хоррора Дарио Ардженто.

Дуэт Daft Punk впервые за десять лет напишет саундтрек к фильму

Фото: www.globallookpress.com / a75

Французский электронный дуэт Daft Punk спустя 10 лет после премьеры «Трона: Наследие» вернется к созданию саундтреков. Музыканты предложили свои услуги знаменитому режиссеру фильмов ужасов Дарио Ардженто, узнав о том, что тот начал работу над новой картиной.

Участники дуэта Daft Punk являются большими фанатами его творчества: за плечами итальянского постановщика такие культовые работы, как «Птица с хрустальным оперением», «Феномен» и «Суспирия», ремейк которой вышел на российские экраны в 2018 году.

Среди других известных поклонников Ардженто — Квентин Тарантино, Гильермо дель Торо, Эдгар Райт, Джим Джармуш, Дэнни Бойл и многие другие.

Новая картина режиссера под названием «Черные очки» базируется на сценарии, написанном почти 20 лет тому назад — тогда он «лег на полку» из-за банкротства продюсерской компании. Фильм обещает стать долгожданным возвращением Ардженто к «джалло», специфическому гибриду криминального триллера и фильмов ужасов родом из Италии. Съемки картины должны были начаться в мае этого года, но из-за пандемии коронавируса режиссер перенес их на сентябрь.

В интервью изданию La Reppublica Ардженто рассказал, что музыканты уже приступили к написанию саундтрека и, как только позволит международная обстановка, прилетят в Рим, чтобы встретиться со своим кумиром. Последний студийный альбом Daft Punk «Random Access Memories» вышел в 2013 году.

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