Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»
Мы вспоминаем тех, кто подарил нам жизнь и свободу. Тех, кто несмотря ни на что, дал именно нашему семейному древу возможность расти и ветвиться, знаменуя продолжение нашего рода.
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Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Пятый канал запустил уникальный проект «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших дедушек и бабушек — участников Великой Отечественной войны.
Возьмите из семейного архива их фотографии и сделайте свое фото так, чтобы оно было максимально похоже: тот же ракурс, поза, интерьер. Выкладывайте обе фотографии на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды #ПятыйКанал. Проект уже поддержали звезды эстрады, театра и кино.
Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение победителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана.
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