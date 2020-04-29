Наша благодарность победителям: на Пятом канале продолжается проект «Внуки Победы»

Пятый канал запустил уникальный проект «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших дедушек и бабушек — участников Великой Отечественной войны.

Возьмите из семейного архива их фотографии и сделайте свое фото так, чтобы оно было максимально похоже: тот же ракурс, поза, интерьер. Выкладывайте обе фотографии на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #ВнукиПобеды #ПятыйКанал. Проект уже поддержали звезды эстрады, театра и кино.

Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение победителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам предложили выйти в День Победы на балкон с портретом ветерана.