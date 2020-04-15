Проект Пятого канала «Внуки Победы» поддержали звезды театра и кино
Выкладывайте фото себя и самого близкого вашему сердцу ветерана с хэштегами #ВнукиПобеды и #ПятыйКанал.
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Фото, видео: ТАСС / Халдей Евгений; 5-tv.ru
Пятый канал запустил уникальный проект — «Внуки Победы». Мы хотим показать связь поколений и вспомнить наших героев — участников Великой Отечественной войны.
Выкладывайте фото себя и фото самого близкого вашему сердцу ветерана с хэштегами #ВнукиПобеды и #ПятыйКанал в похожих позах и ваши фото могут появиться на ресурсах Пятого канала. Кстати, проект уже поддержали многие российские звезды. В том числе Нонна Гришаева, Денис Рожков, Елизавета Боярская, Александр Залдостанов и другие.
Проект приурочен к 75-летию Победы. Давайте вместе вспомним и вместе поблагодарим поколение победителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уникальный проект «Внуки Победы» стартовал на Пятом канале.
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