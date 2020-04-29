Журналистка Божена Рынска позабавила подписчиков в Instagram милыми снимками с новорожденной дочерью Евгенией и домашними питомцами. Светская львица запечатлела для Сторис момент, когда к спящей поутру наследнице прибежал домашний пес по прозвищу Люсик. Не дождавшись ее пробуждения, он улегся к девочке в постель.

«Началось. Кровать совместного проживания», — пошутила по этому поводу Рынска.

Instagram @bozhenarynska

Его примеру последовала кошка по кличке Бузяка.

«Еще одна визитерша в кровать пришла. А дитя все спит», — заметила автор фото.

Instagram @bozhenarynska

Вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко не раз демонстрировала поклонникам домашних любимцев. Кобель пастушьей породы из Уэльса вельш-корги-кардиган Люсик давно покорил фанатов журналистки. Не меньшую популярность среди них снискала и Бузяка. Но гораздо большую радость посетителям микроблога Рынски доставляют снимки с ее дочкой Женей. Когда же в кадре с обаятельной малышкой появляются домашние животные, восторгу юзеров нет предела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рынска растрогала фанатов фото с дочерью в кровати.