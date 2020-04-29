«Кровать совместного проживания»: Божена Рынска насмешила фанатов домашними фото
Журналистка показала, как ее питомцы охраняют сон новорожденной дочери.
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Фото, видео: Instagram @bozhenarynska
Журналистка Божена Рынска позабавила подписчиков в Instagram милыми снимками с новорожденной дочерью Евгенией и домашними питомцами. Светская львица запечатлела для Сторис момент, когда к спящей поутру наследнице прибежал домашний пес по прозвищу Люсик. Не дождавшись ее пробуждения, он улегся к девочке в постель.
«Началось. Кровать совместного проживания», — пошутила по этому поводу Рынска.
Его примеру последовала кошка по кличке Бузяка.
«Еще одна визитерша в кровать пришла. А дитя все спит», — заметила автор фото.
Вдова сооснователя НТВ Игоря Малашенко не раз демонстрировала поклонникам домашних любимцев. Кобель пастушьей породы из Уэльса вельш-корги-кардиган Люсик давно покорил фанатов журналистки. Не меньшую популярность среди них снискала и Бузяка. Но гораздо большую радость посетителям микроблога Рынски доставляют снимки с ее дочкой Женей. Когда же в кадре с обаятельной малышкой появляются домашние животные, восторгу юзеров нет предела.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рынска растрогала фанатов фото с дочерью в кровати.
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