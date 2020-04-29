Найдены все восемь тел после пожара под Петербургом, в котором погибла семья

Жертвами трагедии стали 32-летняя Юлия, 36-летний Денис и шестеро детей.

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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС обнаружили еще два тела после разбора завалов сгоревшего частного жилого дома под Санкт-Петербургом, в котором погибла семья.

Долгое время найденными оставались только шесть тел, однако спасателям все-таки удалось обнаружить останки еще двух. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МЧС России.

«Найдены останки еще двух погибших. Разбор завалов продолжается», — сказали в ведомстве.

Трагедия произошла в Выборге Ленинградской области. Пламя охватило частный жилой дом площадью 120 квадратных метров. В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух взрослых 32-летней Юлии Ш. и 36-летнего Дениса Ш., а также шестерых их детей. Известно, что в жилище находился еще один человек — дядя погибших детей. Он смог спастись.

По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Возможными причинами возгорания могли стать неисправность электрики или неосторожное обращение с огнем. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара под Петербургом, где погибли шесть детей.

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