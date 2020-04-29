При этом, глава кабмина отметил, что пока нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Government; 5-tv.ru

Сегодня поручения озвученные Владимиром Путиным прокомментировал Михаил Мишустин. Глава кабмина отметил, что пока нельзя назвать точную дату, когда могут быть сняты ограничения по коронавирусу, включая открытие границ.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится», — сообщил премьер-министр РФ.

Также Мишустин распорядился до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план по восстановлению экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин поручил подготовить концепцию снятия ограничений в России до 29 апреля.

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