Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и сферу жизнеобеспечения
Совещание прошло в режиме видеоконференции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Ситуацию в энергетике Владимир Путин обсудил сегодня в режиме видеоконференции с членами правительства и руководителями крупнейших компаний ТЭК. Президент подчеркнул, эта сфера относится к жизнеобеспечению. Поэтому сейчас особенно важна ее устойчивая работа при соблюдении всех норм по защите здоровья сотрудников предприятий.
«Глобальный энергетический рынок не впервые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого еще не было, это правда. Но, чтобы сгладить эти тенденции, их влияние на мировую экономику, на экономическую жизнь, необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение „ОПЕК+“. Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места», — заявил президент РФ.
Как доложил министр энергетики Александр Новак, на особом контроле сейчас больницы, в том числе те, которые строят или перепрофилируют для пациентов с коронавирусом.
50 тысяч дизель-генераторов готовы обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений и аппаратов ИВЛ. Говоря о мировом рынке нефти, Александр Новак отметил, что дисбаланс спроса и предложения должен начать снижаться во второй половине мая. Падение цен уже достигло пика. И уже сейчас есть признаки увеличения спроса.
Говоря о мировом рынке нефти, Александр Новак отметил, что дисбаланс спроса и предложения должен начать снижаться во второй половине мая. Падение цен уже достигло пика. И уже сейчас есть признаки увеличения спроса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что нефть дешевеет на торгах на фоне опасений по поводу хранилищ.
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