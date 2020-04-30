«Для меня все однозначно»: Юлия Михалкова выбрала сторону в скандале о домашнем насилии
У звезды «Уральских пельменей» возникли вопросы только к одному аспекту бытовых истязаний.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова считает, что ничто не может оправдать мужчину, поднимающего руку на женщину. Пост о домашнем насилии артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
«Откровенный разговор. В топе снова дискуссия о насилии в отношении женщин. Хотя, что обсуждать? Если мужчина поднимает руку на женщину, то в моей картине мира виноват всегда и только он», — написала Михалкова.
По ее словам, подобные действия мужчин нельзя ничем оправдать. Даже если она сама «нарывается», всегда остается выбор. Если у мужчины нет «ни ума, ни сил, ни желания» доказывать свою правоту словами, он всегда может просто уйти.
«Для меня здесь все настолько однозначно, что никаких вопросов быть не может», — подчеркнула звезда «Уральских пельменей».
Вопросы у нее вызвало только одно: когда мужчина «ломается» и начинает себе позволять ударить женщину. Артистка не понимает, чем агрессор сам перед собой оправдывает такое поведение.
В комментариях поддержали Юлию. Ее подписчицы отметили, что только слабый мужчина может поднять руку на женщину.
«Моя бабушка всегда говорила: „Оскорбить женщину, может только униженный судьбой мужчина“»,
«Именно так! У тех, кто допускает насилие одно объяснение: они сами нарываются! Это от скудоумия! Бьют всегда слабых: детей, женщин, стариков! Не слышала, чтобы какой-то недоумок набросился на здоровенного мужика, который „нарывается“!»
«На 100% подписываюсь под вашим постом», — написали пользователи.
Как сообщал 5-tv.ru, тема домашнего насилия снова стала одной из самых обсуждаемых в российском информационном поле после скандала с ведущей Региной Тодоренко. Она сказала, что женщины нередко сами провоцируют мужчин на агрессивное поведение. После этого на нее обрушились с критикой в соцсетях, а журнал Glаmour лишил звания «Женщина года».
Противоположную мнению Тодоренко точку зрения также выразили некоторые российские знаменитости. В частности, Маша Малиновская и Юлия Паршута. Были и те, кто поддержали Регину. Например, Анфиса Чехова и Настасья Самбурская.
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