Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Краснодаре. 5-tv.ru публикует видео момента происшествия.

На кадрах видны выезжающие на широкую дорогу автомобили, как неожиданно иномарка розового цвета таранит одну из них. Другой водителей не успевает затормозить и врезается в бок яркой машины.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что после столкновения с первой легковушкой розовый автомобиль столкнулся еще с одной машиной. Судя по всему, водитель не справился с управлением после первого удара.

Очевидцы пишут в сети, что предполагаемым виновником массового ДТП был мужчина за рулем розового BMW. Сообщается, что якобы он скрылся с места происшествия, однако официально эта информация не подтверждена. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места столкновения 20 автомобилей и трех фур под Петербургом. Массовое ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.