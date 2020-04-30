Розовый BMW устроил ДТП в Краснодаре — видео с моментом аварии
Очевидцы пишут в соцсетях, что предполагаемый виновник аварии якобы скрылся с места ДТП.
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Фото, видео: ВКонтакте @typical_krd; 5-tv.ru
Массовое ДТП с участием трех автомобилей произошло в Краснодаре. 5-tv.ru публикует видео момента происшествия.
На кадрах видны выезжающие на широкую дорогу автомобили, как неожиданно иномарка розового цвета таранит одну из них. Другой водителей не успевает затормозить и врезается в бок яркой машины.
В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что после столкновения с первой легковушкой розовый автомобиль столкнулся еще с одной машиной. Судя по всему, водитель не справился с управлением после первого удара.
Очевидцы пишут в сети, что предполагаемым виновником массового ДТП был мужчина за рулем розового BMW. Сообщается, что якобы он скрылся с места происшествия, однако официально эта информация не подтверждена. Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места столкновения 20 автомобилей и трех фур под Петербургом. Массовое ДТП произошло на мосту недалеко от деревни Дони.
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