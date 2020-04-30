Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра Кокорина и Павла Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на скандально известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость намерена взыскать со спортсменов и других участников драки материальную компенсацию, превышающую 300 тысяч рублей.

«В производстве суда иск Ольги Маслий (настоящая фамилия Ушаковой — Прим.ред.) к Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Павлу Мамаеву, Александру Протасовицкому о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075 рублей три копейки», — сообщили в суде.

На сайте Мосгорсуда отмечается, что дело поступило 25 марта. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 6 мая.

Две драки с участием Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и их приятеля Александра Протасовицкого произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года.

В ходе одной из них у гостиницы «Пекин» был избит водитель телеведущей Ольги Ушаковой. В результате потасовки Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Дебоширы разбили стекло и повредили заднюю дверь Mercedes.

После расследования резонансного дела все фигуранты получили реальные сроки — до полутора лет лишения свободы. В сентябре 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО. Александр Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позднее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Черчесов не готов принять в сборную Кокорина и Мамаева.