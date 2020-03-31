Главный тренер российской сборной рассказал, что нужно для восстановления бывшим игрокам после нашумевшей истории с драками в Москве.

«Еще не заслужили»: Черчесов не готов принять в сборную Кокорина и Мамаева

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев еще не заслужили право вернуться в национальную сборную. Такое мнение высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов, пишет ТАСС.

По его словам, он не общался с нападающим «Сочи» после истории с драками в центре Москвы, хотя у того оставалась возможность связаться с ним. Главной задачей Кокорина на сегодняшний день он назвал восстановление прежней формы, которое бы доказало серьезность намерений футболиста вернуться в сборную.

«То, что с ним случилось, не красит любого человека, не только спортсмена, но, если случилось, значит случилось, он уже свое отбыл. Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал», — признался главный тренер сборной страны.

Что касается Мамаева, его Черчесов знает хуже, поэтому тоже не стал бы звать на сборы.

Две драки с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли в центре Москвы осенью 2018 года. После резонансного дела оба игрока получили реальные сроки — около полутора лет лишения свободы. В сентябре 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Мамаев готовится уехать из России вместе с семьей. Тем временем Александр Кокорин учится играть буквально заново: в матче против «Динамо» новый нападающий «Сочи» забил два мяча.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева
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