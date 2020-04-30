Кокорин и Мамаев вряд ли явятся в суд: Ушакова прокомментировала подачу иска на футболистов
По словам знаменитости, в ходе драки спортсмены повредили ее Mercedes, но так и не возместили ущерб.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru
Известная телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По словам знаменитости, в ходе драки, произошедшей в центре Москвы 8 октября 2018 года, спортсмены не только избили личного водителя Виталия Соловчука, но и разбили стекло, а также повредили заднюю дверь ее люксового Mercedes. Теперь, как стало известно 5-tv.ru, за повреждения машины Ушакова намерена взыскать с участников потасовки материальную компенсацию, превышающую 300 тысяч рублей.
Впрочем, как пояснила ведущая в интервью, иск был подан давно и сейчас находится на рассмотрении в суде. По ее словам, решением всех вопросов занимаются юристы. Сама она присутствовать на заседании не планирует. По мнению теледивы, Кокорин и Мамаев также вряд ли захотят принять участие в разбирательствах.
«Иск был подан достаточно давно, на сколько я понимаю, Судя по той информации, которую от журналистов сегодня получаю, иск находится в суде. <…> Юристы занимаются с юристами. Я не думаю, что ни у меня, ни у другой стороны есть особое желание лично присутствовать в таких не совсем сложных делах, потому что все там без нас решат, разберутся. Это исключительно технический момент», — пояснила Ушакова в интервью 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что две драки с участием Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и их приятеля Александра Протасовицкого произошли в центре Москвы 8 октября 2018 года.
После расследования резонансного дела все фигуранты получили реальные сроки — до полутора лет лишения свободы. В сентябре 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли на свободу по УДО. Александр Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позднее.
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