ТОП-5 пикантных сообщений мужчине, от которых он растает от удовольствия

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Ниса Мурзанаева
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Порадовать любимого можно парой ласковых слов. Учитесь удивлять!

ТОП-5 пикантных сообщений мужчине, от которых он растает от удовольствия

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha;

Каждому хочется видеть свою вторую половинку счастливой. Существует масса способов порадовать избранника: испечь его любимый пирог, сделать ему эротический массаж или даже отвезти его авто на мойку. Но что, если в настоящий момент у вас нет возможности увидеться? Вовсе не обязательно, изображая героиню-любовницу, мчаться за любимым на другой конец света и даже города. Все, что вам понадобится — пара ласковых слов, отправленных в мессенджере.

«Люблю твои руки…»

… глаза, волосы, запах, ноздри — что угодно. Вспомните то, что нравится вам в вашем избраннике больше всего и скажите ему об этом. Главное, не начать писать пошлости. Сообщите только о том, что вы действительно в нем обожаете. Будьте искренни.

«Судьба подарила мне тебя!»

Покажите, что мужчина действительно много значит для вас. После подобного, пускай на первый взгляд и сентиментального признания, ждите бурного изъявления ответных чувств.

«Не могу забыть…»

Здесь открывается широкое поле для действий. Вспомните вашу романтическую поездку на речку, прогулку под звездным небом, страстный секс на балконе — что угодно. Это сообщение заставит мужчину думать, что вы действительно в него по уши влюблены и не можете выкинуть из головы.

«Давай сделаем, как ты хочешь»

Дамы редко уступают избранникам в бытовых вопросах. Уж тем более редко они идут на сексуальные эксперименты. И если в последнем случае ломать себя точно не следует, то в первом — можно и поддаться. Особенно это будет удачным во время ссоры. Напишите возлюбленному, что готовы съездить в гости к его маме или что вы не против его трехдневной поездки с друзьями на рыбалку. Он будет в восторге.

«Я слушаю ту самую нашу песню»

Речь здесь может идти не только о музыке. Напишите, что пересматриваете фильм, который вы вместе смотрели на первом свидании. Кушаете шоколад, который он вам преподнес на второй встрече. Перечитываете вашу общую переписку с незапамятных времен и так далее. Главная задача — вызвать у любимого щемящее чувство ностальгии. Пусть вспомнит, как вам было хорошо вдвоем. Это поможет мужчине заново окунуться в океан бушующей страсти.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 утренних фраз женщин, которые выводят мужчин из себя. Психологи рассказали, с чего никогда не следует начинать разговор со своим партнером.

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